بسبب خطأ فادح.. التعليم تحيل واضع امتحان عربي 5 ابتدائي بالبحيرة للتحقيق



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا بشأن واقعة وجود خطأ فادح في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة.



وقالت وزارة التربية والتعليم: "رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، حيث ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه" مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم".



وأضافت وزارة التربية والتعليم: "لقد تم تحويل المسئول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا".

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وسادت حالة من الاستياء الشديد بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب تداول صورة ضوئية لنموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية، أمس الأول، الاثنين، حيث جاء في أسئلة الامتحان خطأ فادح في السؤال الخامس والخاص بـ "الخط"، وجاء نصه قال الله تعالى: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، علما بأن هذه الجملة ليست آية قرآنية.وأعرب النشطاء عن غضبهم الشديد نتيجة الخطأ في ورقة الأسئلة، محملين المسئولين بتوجيه اللغة العربية المسئولية عن هذا الخطأ الفادح واصفين إياها بالكارثة.من جانبه، أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن إحالة المتسبب في واقعة ورقة أسئلة مادة اللغة العربية وخط عربي للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، مضيفًا أن غرفة العمليات تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة على تلاميذ الصف الخامس، حيث تمت إحالة الواقعة للتحقيق.وأكد وكيل الوزارة، أنه استفسر عن هذا الخطأ من توجيه اللغة العربية بالمديرية وبإدارة كوم حمادة ، وتبين أن ما حدث هو خطأ مطبعي، وجار التحقيق مع المتسبب في الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.وأعرب النشطاء عن استيائهم الشديد نتيجة الخطأ في ورقة الأسئلة، محملين المسئولين بتوجيه اللغة العربية المسئولية عن الواقعين واصفين إياها بالكارثة.