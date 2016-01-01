رئيس جامعة بنى سويف: امتحانات نهاية العام بالهوية الرقمية

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ان الجامعة انتهت من تعميم البصمة المميكنة على كل من مجلس الجامعة والنواب و الكليات وبعض القطاعات وجارى العمل لتعميمها على باقي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حيث يكون لكل طالب هوية رقمية يدخل بها الامتحان .



جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الكليات ومساعديهم وبحضور أمين عام الجامعة ، وأوضح الدكتور منصور ان الجامعة تقوم بإعداد عدد من ورش العمل للتدريب على المنظومة الإلكترونية الجديدة طبقا لخطة الجامعة في التحول الرقمي موجهًا المديرين بضرورة تسكين الموظفين في الاقسام المتنوعة طبقا للتخصص الوظيفي واحتواء الموظفين وحل كافة مشاكلهم بالطرق السليمة للإدارة.



رئيس جامعة بنى سويف: المبادرات الرئاسية تهدف لدعم المواطن

رئيس جامعة بني سويف: نتميز بأول مركز للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية

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وفى حديث متبادل مع مديري الكليات تحدث رئيس الجامعة عن طرق ومعايير اختيار المديرين مؤكدًا ان الجامعة تقوم بشكل دائم ومستمر بتقييم المديرين مشيرا أن الجامعة تسير بخطي سريعة نحو الرقمنة فقد تم إنشاء وحدة لتصميم وتطوير البرمجيات يعمل بها عدد من الكوادر البشرية، و تطبيق ساكن للحجز في فندق الجامعة ومجموعة من البرامج لخدمة المعامل المركزية و الاتصالات الادارية وأرشفة المجالس و بيانات الخريجين والمنصة الموحدة للخدمات الالكترونية وتسجيل الدراسات العليا، بالإضافة الي ميكنة المكتبة الرقمية واستحداث تطبيقات للهواتف الذكية و ميكنة كافة المجالس بحيث أصبح الحضور بالبصمة الرقمية. كما أكد على عدم التقيد بالفكر الروتينى وإستغلال المهارات والابتكار فى العمل ومكافأة المتميزين تحفيزا لهم على الانجاز فى العمل.جدير بالذكر انه سيتم تنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس بخصوص الامتحانات الالكترونية بهدف المسـاهمة في قيادة الجامعة لتكون جامعة رقمية وذكية عن طريـق تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملـة في المجـالات الأكاديمية والبحثيـة والإدارية، وتطبيق أفضل المعاييـر الدولية والمحلية.