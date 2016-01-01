تعرف على قاعدة برنيس العسكرية العملاقة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، قاعدة برنيس، وشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "۲۰۲۰".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتي تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.
وأضاف أن قاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.
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