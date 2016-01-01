عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا 48 ساعة

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال مرجان في تصريحات خاصة بأن مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي والتي كان من المقرر لها يوم 24 من يناير الجاري تم تأجيلها إلى 26 من الشهر ذاته.
وأضاف مرجان بأن النادي الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يؤكد فيه تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي بناء على التنسيق مع الاتحاد المصري الذي طلب تأجيل المباراة.
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