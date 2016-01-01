اتبعيها فورًا.. 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي

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صورة الخبر: للوقاية من سرطان الثدي
للوقاية من سرطان الثدي


سرطان الثدي واحد من اكثر السرطانات اصابة عند السيدات، ويرجع ذلك لاسباب عدة، ويجب من فترة للأخرى، ان تلجأ السيدات إلى الكشف المبكر، حتى وإن لم تعانى من أي اعراض.

قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة نصائح للوقاية من سرطان الثدي.

طرق الوقاية من سرطان الثدي:

- الابتعاد عن تناول الاطعمة المعلبة.

- التوقف عن التدخين، وعدم الجلوس بجانب المدخنين.

- الابتعاد عن السكريات والحلويات والأصباغ والمشروبات الغازية.

- تجنب تعريض الشواء والطعام بشكل عام للاحتراق، كتعريض اللحوم والخبز لدرجة عالية من الحرارة فتشكل طبقة سوداء محترقة على اللحم أو الخبز أو غيره من الطعام.
- تجنب الوجبات السريعة واللحوم المصنعة.

- اتباع نظام غذائي صحي، كتناول الخضروات والفواكة و طهو الطعام بطريقة صحية.

- ممارسة الرياضة.

- تعزيز صحة الجهاز المناعي.

المصدر: elbalad

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