اتبعيها فورًا.. 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي

سرطان الثدي واحد من اكثر السرطانات اصابة عند السيدات، ويرجع ذلك لاسباب عدة، ويجب من فترة للأخرى، ان تلجأ السيدات إلى الكشف المبكر، حتى وإن لم تعانى من أي اعراض.
قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة نصائح للوقاية من سرطان الثدي.
طرق الوقاية من سرطان الثدي:
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