هنفطر إيه النهاردة.. فول مع البيض الأومليت بالخضار.. والحلو دنش بالعسل



دنش بالعسل دنش بالعسل



تعد وجبة الأفطار من الوجبات التى يفضل تناولها بشكل صحى ومتكامل، وذلك لتمنح الجسم بالطاقة التى يحتاجها على مدار اليوم، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول، والبيض الأومليت بالخضار، والدنش بالعسل.



مكونات الفول:-

- 1 علبة فول

- ملح

- فلفل

- خل

- ماء

- زيت

- ليمون



طريقة تحضير الفول:-

- يتم وضع كل المقادير و تمزج جيدا و تقدم.

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مكونات البيض الأومليت بالخضار:-- بيض- ملح- زبدة- بصل- فلفل الوان- فلفل أسودطريقة تحضير البيض الأومليت بالخضار:-- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت- ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس- ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميهمكونات الدنش بالعسل:-- 1/2 كوب كبير دقيق- 1/2 كوب كبير سكر- 100 جرام زبدة سائلة- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة- 1/4 ملعقة صغيرة ملح- 1/2 ملعقة صغيرة خميرة- 1/4 كوب كبير ماء دافئ- 1/2 كوب كبير لبن سائل دافئخطوات التحضير:-- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيقوالسكر و اللبن البودرة و الخميرة و يقلب المزيج جيدا.- تضاف الزبدة الى الدقيق و يخلط المزيج بالمضرب الكهربائي ثم نضع اللبنالسائل و الماء الى المزيج تدريجيا مع الإستمرار في التقليب.- نشكل العجين الى الى كرات متوسطة الحجم ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك و تترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.- تفرد كل كرة الى مستطيل بالنشابة ثم تقطع الى مربعات صغيرة و نقوم بثني الأطراف للداخل ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.- يخلط صفار البيضة و القليل من اللبن السائل ثم يدهن به الوجه و توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.- يزين الدنش بالعسل والسكر البودرة و يقدم.