لو كان فيه الخير ما كان رماه الطير..أسباب عزوف الفتيات عن الزواج من مطلق



عزوف الفتيات عن الزواج من مطلق عزوف الفتيات عن الزواج من مطلق



فتى الأحلام الذي يأتي على الحصان الأبيض هو حلم رومانسي لكل فتاة، وصورة ذهنية تختلف في رسمها منفتاة لفتاة، ولكنهن جميعا اجمعن على ان الشاب الوسيم ذا المركز المرموق والذي لديه القدرة على اسعاد من يحب، والذي يستطيع ان يبتعد عن المشكلات الحياتية الطارئة هو النموذج الأمثل لكل فتاة مقبلة على الزواج.



قال الدكتور وليد هنداوي استشاري الطب النفسي لـ"صدى البلد"، إن الكثير من الفتيات يرفضن رفضًا قاطعًا الزواج من رجل مطلق حتى لو كان على خلق او ذا منصب مرموق، نظرًا لمجموعة من التوقعات النفسية التي قد تبدو له على الرغم من عدم حقيقتها او ارتفاع نسبة حدوثها في المستقبل القريب.



وتابع ان بعض الاناث ترى أن الرجل المطلق يحمل سابقة سيئة، وتاريخًا غير مرضي، لعدم قدرته في الحفاظ على الترابط الاسري، والتمسك بشريكة الحياة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف "هنداوي"، ان الكثير من الفتيات يرفعن شعار "لو كان فيه الخير ما كان رماه الطير"، وان الرجل اذا كان يحمل خير لأم اولاده السابقة ، فلما تطور الأمر بهما إلى الطلاق.وقال ان الفتيات يفكرن في ان الرجل المطلق يكون مثقلًا بالأعباء المادية والمسئوليات اتجاه الاسرة والابناء اذا وجد، وذلك من اكثر الاسباب التي تمنع الفتاة إلى الاقبال من الزواج برجل مطلق، هي انه لن يوفر لها حياة الرفاهية والوضع الاقتصادي المريح، على حسب تفكيرها.وأضاف استشاري الطب النفسي، ان من ابرز الاسباب ايضًا التي تمنع الفتاة من الاقبال على الزواج برجل مطلق أن قد تلاحقه بعض المشكلات القانونية التي قد تؤرقه وتنعكس على احساسه في الحياة وسعادته اتجاه أسرته وشريكة حياته الجديدة.وأوضح ان الاطفال في الوقت الحالي تطورت مشاكلهم في التعليم والصحة وأنماط التنشئة الاجتماعية وغيرها، مما يجعل من الزوج المطلق يعيش مع أسرته الجديدة جسدًا بلا روح وعقلًا بلا فكر، فهو دائمًا منقسم إلى قسمين، نصفًا مع الاسرته القديمة، والنصف الأخر مع شريكة حياته الجديدة، وذلك ما لا تقبل به الكثير من الفتيات.وأكد ان الكثير من الرجال يتجهون للزواج من فتاة لم يسبق لها الزواج، عندًا في الزوجة الأولى، ونوع من التعويض النفسي عن المشكلات التي صدرت من زيجته الأولى.