طريقة عمل كريب الجبنة للشيف نجلاء الشرشابى

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كريب الجبنة


نقدم لكم طريقة عمل كريب الجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كريب الجبنة:
كوب دقيق
كوب لبن
2 بيضة
ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
جبنة رومى أو جبنة بيضاء
زيتون أسود مفروم

طريقة عمل كريب الجبنة :
* اضربى اللبن والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الجبنة الرومى المبشورة أو الجبنة البيضاء والزيتون المفروم
* يمكنك إضافة ملعقة كبيرة زيت ثم صبى الخليط على أجزاء فى صينية مدهونة بالزيت
* اقلبيه على الوجه الآخر عند النضج ثم قدميه مع الزيتون والجبنة الرومى المبشورة

المصدر: elbalad

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