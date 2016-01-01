الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. فيديو

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صورة الخبر: إرتفاع فى درجات الحرارة
إرتفاع فى درجات الحرارة


قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع فى درجات الحرارة بدرجة أكبر من المعدلات بحوالى 3 : 4 درجات مئوية .

وتوقعت إيمان شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، سقوط أمطار على الرغم من وصول درجات الحرارة العظمى 24 اليوم الأربعاء على أن تنخفض غدأ الخميس لتصل لمعدلاتها الطبيعية 19 درجة مئوية معقبة: "لا تنخدعوا بدفئ الحرارة ".

وتابعت نتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، والبحر الأحمر ، وسيوة على أن تمتد أيضأ للقاهرة على أن تشهد البلاد نشاط مكثف للرياح.

ولفتت لوجود شبورة مائية اليوم الأربعاء على معظم المناطق وكثيفة على المناطق الزراعية والصحراوية ، وبداية من غدأ الخميس سيشهد الطقس رمال مثيرة للأتربة .

ونصحت بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: elbalad

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