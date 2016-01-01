الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. فيديو



إرتفاع فى درجات الحرارة إرتفاع فى درجات الحرارة



قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع فى درجات الحرارة بدرجة أكبر من المعدلات بحوالى 3 : 4 درجات مئوية .



وتوقعت إيمان شاكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، سقوط أمطار على الرغم من وصول درجات الحرارة العظمى 24 اليوم الأربعاء على أن تنخفض غدأ الخميس لتصل لمعدلاتها الطبيعية 19 درجة مئوية معقبة: "لا تنخدعوا بدفئ الحرارة ".



وتابعت نتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، والبحر الأحمر ، وسيوة على أن تمتد أيضأ للقاهرة على أن تشهد البلاد نشاط مكثف للرياح.

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ولفتت لوجود شبورة مائية اليوم الأربعاء على معظم المناطق وكثيفة على المناطق الزراعية والصحراوية ، وبداية من غدأ الخميس سيشهد الطقس رمال مثيرة للأتربة .ونصحت بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.