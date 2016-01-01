كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء النقاب عن حادثة اغتصاب شابة إسرائيلية، داخل موقع عسكري، تابع لسلاح البحرية الإسرائيلي، قبل عدة شهور.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الشرطة العسكرية، اعتقلت ضابطا يعمل بسلاح البحرية الإسرائيلي، بتهمة اغتصاب فتاة داخل موقع عسكري.
وقالت الصحيفة العبرية، إن الضابط "بنتا ترفا" برتبة رائد، 24 عاما، قام باغتصاب الشابة داخل الموقع، وقام كذلك بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، خلال عملية الاغتصاب.
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التعليقات على ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل
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