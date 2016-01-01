

ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل



كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء النقاب عن حادثة اغتصاب شابة إسرائيلية، داخل موقع عسكري، تابع لسلاح البحرية الإسرائيلي، قبل عدة شهور.



وذكرت الصحيفة العبرية، أن الشرطة العسكرية، اعتقلت ضابطا يعمل بسلاح البحرية الإسرائيلي، بتهمة اغتصاب فتاة داخل موقع عسكري.



وقالت الصحيفة العبرية، إن الضابط "بنتا ترفا" برتبة رائد، 24 عاما، قام باغتصاب الشابة داخل الموقع، وقام كذلك بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، خلال عملية الاغتصاب.

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وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتقال الضابط ترفا، وهو من أصول اثيوبية، بداية الأسبوع الجاري، وهو مازال رهن الاعتقال، على ذمة التحقيق بالقضية.وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الرائد ترفا، حاصل على شهادة التميز العسكري، من الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بالعام 2017، عندما كان يخدم في المظليين.