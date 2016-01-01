ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل

صورة الخبر: ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل
ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل


كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء النقاب عن حادثة اغتصاب شابة إسرائيلية، داخل موقع عسكري، تابع لسلاح البحرية الإسرائيلي، قبل عدة شهور.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الشرطة العسكرية، اعتقلت ضابطا يعمل بسلاح البحرية الإسرائيلي، بتهمة اغتصاب فتاة داخل موقع عسكري.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الضابط "بنتا ترفا" برتبة رائد، 24 عاما، قام باغتصاب الشابة داخل الموقع، وقام كذلك بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، خلال عملية الاغتصاب.

وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتقال الضابط ترفا، وهو من أصول اثيوبية، بداية الأسبوع الجاري، وهو مازال رهن الاعتقال، على ذمة التحقيق بالقضية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الرائد ترفا، حاصل على شهادة التميز العسكري، من الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بالعام 2017، عندما كان يخدم في المظليين.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضابط إسرائيلي كبير يغتصب فتاة في موقع عسكري.. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16458

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager