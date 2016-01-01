مفاجأة.. الطائرة الأوكرانية ضربت بصاروخين إيرانيين.. فيديو



الطائرة الأوكرانية الطائرة الأوكرانية



ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية، أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر، بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير.



وقالت الصحيفة إن الصاروخين أُطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلو مترًا عن الطائرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.



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وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يُسقط الطائرة على الفور، وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار بعد ذلك بثوانٍ وعادت صوب مطار طهران.وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، ما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق اليوم أن جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران سينالون العقاب، واصفًا الحادث بأنه "خطأ لا يغتفر ويجب التحقيق فيه بحرص".