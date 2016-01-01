ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية، أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر، بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير.
وقالت الصحيفة إن الصاروخين أُطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلو مترًا عن الطائرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
مفاجأة طبية: وزير الصحة يطرح أول علاج طبيعي بديل لجراحات السمنة في مصر بسعر خارج المنافسة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجأة.. الطائرة الأوكرانية ضربت بصاروخين إيرانيين.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق