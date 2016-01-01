حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لافتتاح الرئيس السيسى اليوم قاعدة برنيس أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر ، كما يشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
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التعليقات على بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020
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