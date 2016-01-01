الرئيس السيسي يشهد المرحلة الختامية لمناورة قادر 2020



مناورة قادر 2020 مناورة قادر 2020



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الختامية لمناورة قادر 2020، و ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".



كما يفتتح الرئيس السيسي اليوم قاعدة برنيس العسكرية والتى تعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتى تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث للقوات المسلحة.

