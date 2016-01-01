العالم على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة.. ابتكار أول روبوت حي

يبدو أن العالم على أعتاب ثورة تكنولوجية غير مسبوقة ستغير مستقبل البشرية تمامًا، بعدما نجح علماء أمريكيون فى ابتكار أول روبوت حي، بالاعتماد على خلايا جذعية من أجنة ضفادع، وهى قابلة للبرمجة.
وبحسب سكاى نيوز، كشفت دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، عن أن هذه الروبوتات الحية يمكنها التحرك نحو أهدافها، ومعالجة نفسها إذا تعرضت للجرح.
وذكرت الدراسة أن هذا الروبوت الحي المبرمج بـ "آلية بيولوجية جديدة تماما وحديثة التصميم من الألف إلى الياء"، حيث دأب علماء من جامعتي فيرمونت وتافتس الأمريكية على إدارة "برنامج خوارزميات ابتكار" ضمن منظومة كمبيوتر عملاق، لتحقيق تصميم يتكون من خلية مفردة لجلد ضفدع وخلايا من قلبه.
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