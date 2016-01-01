يلعب الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 25 يناير المقبل، ولا نية لتأجيل المباراة حتى اللحظة.
وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني للمباراة لم يتطرق إلى تأجيل المواجهة 24 ساعة.
كما حدد الاجتماع ملعب السلام كمسرح للمواجهة، بحضور 10 آلاف مشجع.
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التعليقات على الزمالك ومازيمبي يوم 25 يناير حتى اللحظة.. وحضور 10 آلاف
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