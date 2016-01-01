الزمالك ومازيمبي يوم 25 يناير حتى اللحظة.. وحضور 10 آلاف

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الزمالك ومازيمبي


يلعب الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 25 يناير المقبل، ولا نية لتأجيل المباراة حتى اللحظة.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني للمباراة لم يتطرق إلى تأجيل المواجهة 24 ساعة.

كما حدد الاجتماع ملعب السلام كمسرح للمواجهة، بحضور 10 آلاف مشجع.

وبالتالي، يلعب الزمالك مباراته الإفريقية الحاسمة يوم 25 يناير في موعدها المحدد حتى اللحظة إن لم تحدث أي ظروف قهرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ 10 نقاط.

ويكفي الزمالك الفوز لضمان التأهل رسميا دون النظر إلى أي حسابات أخرى.

المصدر: filgoal

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