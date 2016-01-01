الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط غدا.. فيديو ا

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الرئيس السيسي


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع العلم المصري على قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة في أفريقيا والشرق الأوسط وسيتم افتتاحها غدا الأربعاء .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في مارس 2019 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القاعدة من الجو وكانت تحت الإنشاء وتم إنشاء القاعدة العسكرية في أقل من عام .

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القاعدة ستكون مركزا عسكريا مهما ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قاعدة برنيس العسكرية لها أهمية كبيرة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا".

المصدر: elbalad

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