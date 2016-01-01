بطريقة المولات.. الذرة المسلوقة بأقل التكاليف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بطريقة المولات.. الذرة المسلوقة بأقل التكاليف

صورة الخبر: الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة


تعد الذرة المسلوقة هي أحد الأطعمة التي ينبهر بها أبناؤنا في المولات ولكن يمكن أن تقدمها في المنزل بأقل التكاليف تعرفي على الطريقة

المكونات

ذرة – 3 أكواز
سكر – ملعقتان كبيرتان
عصير ليمون حامض – ملعقة كبيرة
زبدة للتقديم – 6 ملاعق صغيرة

ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود مطحون – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- املأي قدرا بالماء وضعبه على النار حتى يغلي.
2- في هذه الأثناء، قشري أكواز الذرة واغسليها.

3- أضيفي السكر وعصير الليمون الحامض إلى الماء المغلي.
4- زيدي أكواز الذرة، غطي القدر واطفي النار.

5- أتركي الأكواز في الماء المغلي لحوالى 10 دقائق حتى تطرى.
6- قسّمي كل كوز إلى كوزين وضعيهم بسيخًا خشبيًا في كل كوز.
7- ادهني الكواز بالزيدة ثم أنثريها بالملح والفلفل الأسود.
8- قدمي الذرة المسلوقة مباشرةً على سفرتك إلى جانب الستيك.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بطريقة المولات.. الذرة المسلوقة بأقل التكاليف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80348

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager