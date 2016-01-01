بطريقة المولات.. الذرة المسلوقة بأقل التكاليف

الذرة المسلوقة
تعد الذرة المسلوقة هي أحد الأطعمة التي ينبهر بها أبناؤنا في المولات ولكن يمكن أن تقدمها في المنزل بأقل التكاليف تعرفي على الطريقة
المكونات
ذرة – 3 أكواز
سكر – ملعقتان كبيرتان
عصير ليمون حامض – ملعقة كبيرة
زبدة للتقديم – 6 ملاعق صغيرة
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود مطحون – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- املأي قدرا بالماء وضعبه على النار حتى يغلي.
2- في هذه الأثناء، قشري أكواز الذرة واغسليها.
3- أضيفي السكر وعصير الليمون الحامض إلى الماء المغلي.
4- زيدي أكواز الذرة، غطي القدر واطفي النار.
5- أتركي الأكواز في الماء المغلي لحوالى 10 دقائق حتى تطرى.
6- قسّمي كل كوز إلى كوزين وضعيهم بسيخًا خشبيًا في كل كوز.
7- ادهني الكواز بالزيدة ثم أنثريها بالملح والفلفل الأسود.
8- قدمي الذرة المسلوقة مباشرةً على سفرتك إلى جانب الستيك.
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