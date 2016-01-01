هل تسببت البوابات الإلكترونية في انتشار السرطان؟

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على موقعها الرسمي تقريرًا مفصلًا على هيئة أسئلة وأجوبة حول أجهزة التفتيش وتأثيرها على الصحة وجرعة الأشعة التي تتعرض لها المواد أو الأجسام داخل هذه الأجهزة وكشف التقرير حقائق عن مخاطر أجهزة الكشف على الحقائب وتأثيرها الضار على الغذاء والإنسان.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن جهاز كشف الحقائب يستخدم أشعة X ، كما تعمل بوابات الأشخاص بمجال الطاقة الكهرومغناطيسية والتي تؤثر على تردد المعادن ولا تؤثر على صحة الأشخاص أو الأغذية، حيث تولد هذه الطاقة كهرباء ذات تردد منخفض لكشف القطع المعدنية، ولا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية والتي تعتبر ضارة ومؤذية.
وكشفت fda أن الجرعة 1 مللي راد أو أقل والراد هي وحدة قياس جرعة الأشعة للجسم، (radiation absor dose) وهي جرعة منخفضة وغير ضارة أو مؤثرة علي المنتجات الغذائية أو الوصفات الطبية.
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