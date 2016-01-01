لو مش بتحب اللبن.. قائمة بأطعمة غنية بالكالسيوم لا تستغني عنها



أطعمة غنية بالكالسيوم أطعمة غنية بالكالسيوم



تعاني الكثير من الامهات مع الاطفال وعدم قدرتهم في تقديم الحليب لأبنائها غير أن هناك بعض الكبار لن يفضلوا شرب الحليب، ولذلك قدم الدكتور باهر السعيد علي برنامج الكبسولة بقناة صدي البلد قائمة بالأطعمة تعرف على المأكولات الغنية بالكالسيوم غير الحليب.



1-البرتقال : غير أنه غني بفيتامين c إلا أنه غني بالكالسيوم ويمكن تناوله غير اللبن لأنه يعطيك 7 % من احتياج الجسم للكالسيوم

2- البروكلي هو أحد الأطعمة والتي تعد من الخضروات المهمة ولكنها غنية بالكالسيوم

3- البيض والسمك نسبة الكالسيوم عالية وخصوصا السردين

4- اللوز :هو أحد الأطعمة الغنية بالكالسيوم

5- التين المجفف يعطي الجسم كالسيوم عالي جدا

6- الخضروات الورقية مثال للسبانخ والكرنب ويمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات

