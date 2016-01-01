مرض خطير يمكن اكتشافه من قبضة أيدينا.. لن تتوقع الحقيقة



مرض الزهايمر مرض الزهايمر



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين الأمريكيين، أن قوة قبضة أيدينا يمكن أن تكون إحدى العلامات المستقبلية للإصابة بمرض الزهايمر.



وقال الباحثون المشرفون على الدراسة، إن ممارسة التمارين الرياضية والركض تساهم في الحفاظ على صحة القلب، إلا أننا نغفل عن قوة قبضتنا، التي يمكن أن تكون علامة أولية على الإصابة بمرض الزهايمر.



وأضاف الباحثون: "قوة القبضة الخاصة بنا، وبالأخص مع التقدم في العمر، يمكن أن تكون علامية بارزة على الإصابة بمرض الزهايمر"، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وفي واحدة من أحدث الدراسات، في مجلة مرض الزهايمر، وجد الباحثون أن ضعف قوة السيطرة كان علامة مبكرة على ضعف الإدراك، والتي يمكن أن تؤدي إلى الخرف، وذلك بنسبة 18 في المائة.ويعتقد الخبراء أن انخفاض قوة قبضتنا هو جزء من قوة عضلاتنا التي تبدأ في الانخفاض في الأربعينات، ويمكن أن تكون علامة بارزة على حدوث ضعف الذاكرة.وقال كريس بينبريدج، جراح اليد الاستشاري في مستشفى رويال ديربي، إن الكثير من الناس لا يفكرون في عضلات قبضة اليد، ولكنهم يركزون على عضلات الذراعين والقدمين، حيث إن ضعف قبضة اليدين يمكن أن يكون علامة كبيرة على تدهور الحالة العقلية.