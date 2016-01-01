كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين الأمريكيين، أن قوة قبضة أيدينا يمكن أن تكون إحدى العلامات المستقبلية للإصابة بمرض الزهايمر.
وقال الباحثون المشرفون على الدراسة، إن ممارسة التمارين الرياضية والركض تساهم في الحفاظ على صحة القلب، إلا أننا نغفل عن قوة قبضتنا، التي يمكن أن تكون علامة أولية على الإصابة بمرض الزهايمر.
وأضاف الباحثون: "قوة القبضة الخاصة بنا، وبالأخص مع التقدم في العمر، يمكن أن تكون علامية بارزة على الإصابة بمرض الزهايمر"، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على مرض خطير يمكن اكتشافه من قبضة أيدينا.. لن تتوقع الحقيقة
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