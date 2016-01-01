انتبه قبل العملية.. شروط إجراء عمليات شفط الدهون

قال الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن عمليات شفط الدهون تكتسب أهمية كبيرة وسط عمليات التجميل في مصر، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء تزايد الإقبال عليها، هو ارتفاع نسب الإصابة بالسمنة الموضعية التي تشوه مظهر الجسم، فيتم اللجوء لشفط الدهون بتقنياتها المختلفة بهدف التخلص من دهون الجسم العنيدة، ومن ثم الحصول على جسم متناسق.
وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، أنه على الرغم من أهمية عمليات شفط الدهون، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن هذه النوعية من العمليات ليست وسيلة لإنقاص الوزن الزائد، بل هي وسيلة فعالة لإعادة تناسق الجسم من خلال سحب الدهون والشحوم المتراكمة في مناطق الجسم المختلفة، حيث يتم شفط الدهون على جميع مناطق الجسم بدون استثناء، بينما من يعاني من السمنة المفرطة ستكون جراحات السمنة المتنوعة هي الحل الفعال لإنقاص وزنه بشكل ملحوظ.
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