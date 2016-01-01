تنمي الذكاء.. 5 أنواع من الأطعمة احرصي على إعطائها لطفلك يوميا



أفضل الأطعمة الصحية التي يحصل عليها الطفل أفضل الأطعمة الصحية التي يحصل عليها الطفل



كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، عن أفضل الأطعمة الصحية التي يحصل عليها الطفل خلال فترة الامتحانات وهي تساعد على إمداد الطفل بالطاقة وعدم الملل من القدرة على التركيز لمدة أطول.



5 أطعمة احرصي على إعطائها لطفلك يوميًا:



الجزر:

أكد شمس أن الجزر يحتوي على العديد من الفيتامينات، ولا تقتصر فوائده على العيون فقط، بل هى وسيلة رائعة لتغذية عقلك كما يحتوي على مستويات عالية من اللوتولين ، وهو مركب يقلل من العجز في الذاكرة المرتبطة بالعمر والالتهابات في الدماغ.

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- المكسرات:تحتوى على العديد من الفيتامينات التى تساعد فى أعطاء أكبر طاقة وتنمّي الذكاء.- العسل الأسود أو الأبيض:يوجد أنيزيمات فى العسل تعطى طاقة لازمة للطفل لذلك على كل أم أن تحرص على إعطاء معلقة عسل للطفل.- البيض:يحتوى البيض على فيتامينات لقوة الدماغ ، وخاصة الصفار فهو غني بالكولين. وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الكولين في النظام الغذائي أقل عرضة للإصابة بالخرف، ويزيد من قوة الذاكرة.- البنجرتم العثور على النترات الطبيعية الموجودة في البنجر لتحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وعلى الأخص الدماغ ، وتحسين التركيز والذاكرة.ويُنصح بإعطاء الطفل يوميا عصير مكون من البنجر والعسل الأسود ورمان وبرتقال.