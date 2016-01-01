لكل موسم موضة .. تعرفي على أفضل أزياء شتاء 2020 .. فيديو

تختلف الموضة من عام إلى آخر، وتختلف معها اتجاهات الفتيات المهتمات بالموضة حول العالم، وغالبًا ما يتم التعرف عليها من خلال منصات الموضة وعروض الأزياء العالمية.
قالت نور الصواف، مصممة الأزياء والأستايلست لموقع صدى البلد، إن الملابس الشتوية جاءت خلال عام 2020 متعددة دون قاعدة محددة، بحيث كل شيء يمكن أن يكون موضة.
لكن بالطبع هناك بعض التصميمات والملابس التي تحتل المراكز الأولى في موضة شتاء 2020 بألوان عصرية تخطف قلوب وأعين الفتيات المهتمات بالموضة حول العالم.
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