لكل موسم موضة .. تعرفي على أفضل أزياء شتاء 2020 .. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لكل موسم موضة .. تعرفي على أفضل أزياء شتاء 2020 .. فيديو

صورة الخبر: أزياء شتاء 2020
أزياء شتاء 2020


تختلف الموضة من عام إلى آخر، وتختلف معها اتجاهات الفتيات المهتمات بالموضة حول العالم، وغالبًا ما يتم التعرف عليها من خلال منصات الموضة وعروض الأزياء العالمية.

قالت نور الصواف، مصممة الأزياء والأستايلست لموقع صدى البلد، إن الملابس الشتوية جاءت خلال عام 2020 متعددة دون قاعدة محددة، بحيث كل شيء يمكن أن يكون موضة.

لكن بالطبع هناك بعض التصميمات والملابس التي تحتل المراكز الأولى في موضة شتاء 2020 بألوان عصرية تخطف قلوب وأعين الفتيات المهتمات بالموضة حول العالم.

وأكدت نور الصواف أن الملابس الفضفاضة أو ما تعرف بالأوفر سايز تكتسح بشدة في شتاء 2020، كذلك الملابس اللامعة والجلدية تناسب موضة هذا الشتاء.

بالإضافة لاستمرار الجينز في موضة هذا العام، أما عن أبرز ما يميز موضة هذا الشتاء هو البدل الكاملة بنفس اللون، كما يعد البالطو الطويل لآخر القدم ضمن موضة هذا العام مع البوت الطويل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لكل موسم موضة .. تعرفي على أفضل أزياء شتاء 2020 .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51521

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager