قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مناورة "قادر 2020" هي الأكبر التي تنفذها القوات المسلحة على الجهات الإستراتيجية.
وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن تكون القوات المسلحة جاهزة طوال الوقت لدحر أي هجوم عليها أو تهديد، متابعا أننا "ننفذ إستراتيجية الردع في مناورة قادر 2020".
وأوضح أن "مناورة قادر 2020 تؤكد مدى جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ المهام في أي وقت".
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التعليقات على نصر سالم: القوات المسلحة درع وسيف وجاهزة لدحر أي هجوم محتمل ..فيديو
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