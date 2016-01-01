نصر سالم: القوات المسلحة درع وسيف وجاهزة لدحر أي هجوم محتمل ..فيديو



مناورة قادر 2020 مناورة قادر 2020



قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مناورة "قادر 2020" هي الأكبر التي تنفذها القوات المسلحة على الجهات الإستراتيجية.



وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن تكون القوات المسلحة جاهزة طوال الوقت لدحر أي هجوم عليها أو تهديد، متابعا أننا "ننفذ إستراتيجية الردع في مناورة قادر 2020".



وأوضح أن "مناورة قادر 2020 تؤكد مدى جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ المهام في أي وقت".

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وأكمل نصر سالم، حديثه، مؤكدًا أن "القوات المسلحة ترسل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه تهديد ذرة من تراب مصر أو تهديد مصالح مصر الاستراتيجية والاقتصادية".وأشار إلى أن "الرسالة الثانية من المناورة إلى الشعب المصري الذي بنى الجيش وتؤكد أن القوات المسلحة درع وسيف لنا ورسالة طمأنة للشعب المصري بقوة".