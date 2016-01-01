اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات هيئة العمليات التابعة لـ المخابرات

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أفادت قناة العربية بأن اشتباكات تجرى بين القوات المسلحة السودانية وقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في منطقة كافوري.



وقال مصدر أمني سوداني إن حلولا حاسمة ستطرح في المفاوضات وتفاؤل بحل سريع.



وأضاف أن وفدا جهاز المخابرات بدأ مفاوضات مع المجموعة المتمردة.

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