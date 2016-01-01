المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريب واستشهاد قائدها

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صورة الخبر: العقيد أح تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
العقيد أح تامر الرفاعي - المتحدث العسكري


قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

وأكد المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن استشهاد قائد الطائرة وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.

المصدر: elbalad

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