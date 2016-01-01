تجهيز كلية الطب البيطري بالعريش للدراسة العام المقبل

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تستعد جامعة العريش، لبدء الدراسة بكلية الطب البيطري اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020 و 2021 م.



وقال الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، إن الجامعة استقبلت لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وتفقدت اللجنة مباني ومعامل كلية الطب البيطري داخل الحرم الجامعي لصاحبة السلام بالعريش.





وتمت موافقة اللجنة على بدء الدراسة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش في العام الدراسي المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٠ . ضمت اللجنة الدكتور علاء الدين محمد المرشدي عميد كلية الطب البيطري الأسبق - جامعة الزقازيق، والدكتور مهدي عبد الجواد عبد القادر عميد كلية الطب البيطري السابق - جامعة الزقازيق، والدكتور علي معوض احمد وكيل كلية الطب البيطري- جامعة قناة السويس .

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وأضافت الجامعة إنه تم تعيين الدكتور علي معوض أحمد عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة العريش.وأكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع عدد من الجامعات والمعاهد الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا للاستفادة من التجربة الصينية ونقل التكنولوجيا الصينية إلى جامعة العريش.