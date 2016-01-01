رئيس جامعة بني سويف: نتميز بأول مركز للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ان "الجامعة لديها خطة استراتيجية للتحول الرقمي، وهي تجربة رائدة على مستوى الجامعات، وهي الاولى على مستوى الجامعات المصرية في حصولها على قرار وزاري لوحدة تطوير البرمجيات والتحول الرقمي، كما ان كافة ما تم من انتاج برامج ورقمنة بجهود ابنائها".



وقال "منصور"، أن للجامعة الريادة في إنشاء أول مركز للذكاء الاصطناعي والانظمة الذكية على مستوى الجامعات، والذي وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة SAS العالمية والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتدريبات والاستشارات، موضحا انه طبقا للخطة تم تعميم الهوية الرقمية على حضور مجلس الجامعة ثم مجالس شئون التعليم والطلاب و خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدراسات العليا والبحوث على مستوى الجامعة، كما تم الان تطبيقها على مجالس الكليات وجاري تنفيذها على مجالس الوكلات و لكل الأقسام العلمية، مؤكدا ان ذلك ياتى في إطار سعي الجامعة الدائم والمستمر إلى التحول لجامعة إلكترونية ذكية ، مضيفًا أن الجامعة قامت بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام.



وأكد رئيس الجامعة ان تطبيق الخطة الاستراتيجية سيعمل على تغيير المكونات الاساسية المرتبطة باداء العمل، ابتداءً من البنية التحتية ووصولا لجميع المجالات الوظيفية وذلك بغرض خلق قدرات الاستفادة الكاملة من امكانيات وفرص التقنيات الجديدة ومن ثم العمل على اعادة تنظيم وانجاز الاعمال بطريقة مبتكرة ومرنة ولاختزال مراحل كثيرة لتنظيم العمل وتطبيقا لاولويات برامج التنمية التى تقدمها الدولة.

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جدير بالذكر أن جامعة بنى سويف لها الريادة في تصميم وتفعيل خدمة التحصيل الإليكتروني للمصروفات والخدمات بشكل مؤسسي متكامل، ما أدى لزيادة كفاءة عمليات التحصيل و توفير وقت وجهد الطالب والقضاء على طوابير الخزينة.