أدى 607 ألفا و714 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الأحياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.
وتضمن امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نظام التقييم الجديد يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).
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التعليقات على التعليم: لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم
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