عرضت فضائية "الغد" لقطات حية يظهر أصوات إطلاق نار شرق مطار الخرطوم، حيث أفاد مراسل الغد بسماع أصوات إطلاق نار شرق مطار الخرطوم، وإغلاق أفراد من جهاز المخابرات شوارع رئيسية بالعاصمة السودانية.
من جانبه، قال العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
ووصف المتحدث، ما حدث الثلاثاء، بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري".
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التعليقات على بعد تمرد عناصر بالمخابرات.. المتحدث باسم الجيش السوداني: كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف ..فيديو
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