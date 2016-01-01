بعد تمرد عناصر بالمخابرات.. المتحدث باسم الجيش السوداني: كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف ..فيديو



جهاز المخابرات العامة السوداني جهاز المخابرات العامة السوداني



عرضت فضائية "الغد" لقطات حية يظهر أصوات إطلاق نار شرق مطار الخرطوم، حيث أفاد مراسل الغد بسماع أصوات إطلاق نار شرق مطار الخرطوم، وإغلاق أفراد من جهاز المخابرات شوارع رئيسية بالعاصمة السودانية.



من جانبه، قال العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.



ووصف المتحدث، ما حدث الثلاثاء، بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري".

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وكشف الحسن، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، عن أنه تم تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، مضيفا "جميع الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف".وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.وأشار بيان صدر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي إن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.