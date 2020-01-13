اللحظات الأخيرة في حياة أخطر قاتلة وزعيمة عصابة بالمكسيك.. شاهد ماذا حدث



أخطر قاتلة وزعيمة عصابة بالمكسيك أخطر قاتلة وزعيمة عصابة بالمكسيك

كشفت لقطات مصورة اللحظات الأخيرة في حياة أخطر قاتلة وزعيمة عصابة بالمكسيك بعد إصابتها بجروح قاتلة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المكسيكية.



ويظهر الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ماريا جواد ألوبي لوبيز إسكوفيل، المعروفة باسم "لا كاترينا" ، وهي عضوة في فرقة "الكارتل" التي أقدمت على قتل 13 ضابط شرطة في أكتوبر الماضي وهي تحتضر بعد إصابتها بطلقات قاتلة.



ومن أبرز جرائم القاتلة البالغة من العمر 21 عامًا ، مشاركتها في هجوم على الجيش والحرس الوطني والشرطة في لا بوكاندا ، وهي بلدة في ولاية ميتشواكان بوسط البلاد.

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وقال مسؤولون في ميتشواكان إن ستة رجال مسلحين تم القبض عليهم في حين قتلت اخطر قاتلة وزعيمة عصابة في المكسيك بعد أن فتحوا النار على الجنود والشرطة في نفس المنطقة التي وقع فيها كمين أكتوبر.في البداية لم يقدم مسئولو الدولة هوية المرأة التي قتلت في تبادل لإطلاق النار يوم الجمعة ، لكن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت على الإنترنت في وقت متأخر يوم الأحد أظهرت أن المرأة التي كانت تلفظ انفاسها الاخيرة، وكان مرسوم على فخذها وشم كاترينا وهو وشم لشخصية أنثوية ذات قبعة عريضة أصبحت مرتبطة بيوم الموتى في المكسيك.ويوضح الفيديو القاتلة وهي مصابة في رقبتها، حيث توفيت على ما يبدو بسبب فقدان الدم، وهي حاملة لسلاحها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/01/13/5153659474084543732/636x382_MP4_5153659474084543732.mp4