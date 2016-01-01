وكانت إيران اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ أثناء الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
وأسفر الهجوم عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة من ركاب وطاقم، وعددهم 176 شخصا.
وجاءت هويات القتلى بواقع، 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.
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التعليقات على لحظة إسقاط صاروخ الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية ..فيديو
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