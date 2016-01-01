لحظة إسقاط صاروخ الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية ..فيديو



الطائرة الأوكرانية الطائرة الأوكرانية

وكانت إيران اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ أثناء الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



وأسفر الهجوم عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة من ركاب وطاقم، وعددهم 176 شخصا.



وجاءت هويات القتلى بواقع، 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

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وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلى اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم فى حادث الطائرة الأوكرانية التى قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها بطريق الخطأ. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.وأضاف أن السلطات اعتقلت نحو 30 محتجا نزلوا إلى الشوارع بعدما أقرت طهران بإسقاط طائرة أوكرانية بطريق الخطأ.https://twitter.com/khabaronlinee/status/1217041965478567936