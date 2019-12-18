قطار روسي يتأخر لمدة ساعة.. والسبب «جمل يجري فوق القضبان» (فيديو)

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قطار روسي يتأخر لمدة ساعة.. والسبب «جمل يجري فوق القضبان» (فيديو)

تأخر قطار في جنوب روسيا لمدة ساعة تقريبًا بعد أن اعترض طريقه جمل، ظهل يركض على القضبان.

وانتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تداوله المستخدمون على نطاق واسع، ظهر من خلاله الجمل في مشهد طريف وهو يرقض أمام القطار أثناء سيره، وحاول سائق القطار إبعاده من خلال إصدار صوت أجراس القطار لينتبه لكنه لم يستجب.

وعلق السائق خلال الفيديوعلى الأمر قائلًا: «يمكن تشغيله بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، والآن يعمل بسرعة 13 كيلومتراً في الساعة».

ووفقًا لما نشرته إحدى الصحف فإن شركة السكك الحديدية الإقليمية قالت إن حالات اعتراض الحيوانات البرية أو المستأنسة للقطارات أثناء التوجه لرحلاتها أصبحت أكثر شيوعًا في منطقة أستراخان، وأشارت إلى أن كل حالة تنطوي على مخاطر محتملة لإصابة الركاب والعمال.

المصدر: المصرى اليوم

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