

رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

أظهر آلان روبير، المتسلق الهاوي الذي يعرف باسم "رجل العنكبوت الفرنسي"، الإثنين، تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد بتسلقه ناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا في باريس.



وعلى مدى أكثر من شهر شهدت فرنسا إضرابات بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.



وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقل في عدة مناسبات، وهو يتسلق دون أحزمة أمان، مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق، ونجح في تسلق 100 مبنى.



