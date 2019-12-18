رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

آخر الأخباراخبار منوعة › رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

صورة الخبر: رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال
رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

أظهر آلان روبير، المتسلق الهاوي الذي يعرف باسم "رجل العنكبوت الفرنسي"، الإثنين، تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد بتسلقه ناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا في باريس.

وعلى مدى أكثر من شهر شهدت فرنسا إضرابات بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقل في عدة مناسبات، وهو يتسلق دون أحزمة أمان، مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق، ونجح في تسلق 100 مبنى.

صورة الخبر: رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع العمال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80785

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager