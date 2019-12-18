أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية منذ قليل قائمتها الرسمية لترشيحات الجوائز لعام 2020.
وحصد فيلم الجوكر أعلى عدد من الترشحيات لجوائز الأوسكار لعام 2020 بعد حصوله على 11 ترشيحًا، ينافسه فيلم "Irishman" من نيتفيليكس، وفيلم " once upon a time in hollywood"،
وفيلم " 1917".
وجاءت هذه الأفلام من بين 9 آخرين رشحت لأفضل صورة بعد ترشيحات جوائز الأوسكار الصادرة اليوم، كما ضمت قائمة أفضل صورة أفلام "Parasite"، و"Little Women" و"Marriage Story"، و"Jojo Rabbit"، و"Ford v Ferrari".
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التعليقات على قائمة ترشيحات الأوسكار 2020.. الجوكر الأعلى
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