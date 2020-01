قائمة ترشيحات الأوسكار 2020.. الجوكر الأعلى قائمة ترشيحات الأوسكار 2020.. الجوكر الأعلى

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية منذ قليل قائمتها الرسمية لترشيحات الجوائز لعام 2020.



وحصد فيلم الجوكر أعلى عدد من الترشحيات لجوائز الأوسكار لعام 2020 بعد حصوله على 11 ترشيحًا، ينافسه فيلم "Irishman" من نيتفيليكس، وفيلم " once upon a time in hollywood"،



وفيلم " 1917".

وجاءت هذه الأفلام من بين 9 آخرين رشحت لأفضل صورة بعد ترشيحات جوائز الأوسكار الصادرة اليوم، كما ضمت قائمة أفضل صورة أفلام "Parasite"، و"Little Women" و"Marriage Story"، و"Jojo Rabbit"، و"Ford v Ferrari".

وحصد الممثل الأمريكي "جواكين فينيكس" أعلى ترشحيات لجائزة أفضل ممثل، تنافسه عليها الممثلة سكارليت جوهانسون التي حصلت على أول ترشيح لها على الإطلاق لتلك الفئة عن فيلم "قصة زواج".وخابت توقعات نقاد السينما أن تحصل جنيفر لوبيز على الترشح لأول مرة للأوسكار عن دورها في فيلم Hustlers، وغاب آدم ساندلر أيضًا عن ترشيحه للجائزة عن فيلم Uncut Gems.