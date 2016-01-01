هل تتضرر السيارة عند استخدام بطارية جديدة بأمبير أعلى؟

تعد البطارية من أبرز أجزاء السيارة اللازمة لتشغيل المحرك، كما أنها المسؤولة عن تشغيل جميع أجهزة السيارة الكهربائية، وتمتلك البطارية عمر افتراضي يبلغ 5 سنوات في المتوسط، وفي حال انتهائه يجب تغييرها.
ويتساءل كثير من السائقين عند تغيير بطارية السيارة عن امكانية اقتناء بطارية أخرى بأمبير أعلى من المعتاد، مثلًا، اذا كانت بطارية السيارة القديمة يبلغ جهدها 50 امبير والبطارية الجديدة تبلغ 60 امبير، فهل يكون ذلك جيدًا أم سلبيًا على السيارة؟
للإجابة عن هذا التساؤل الهام، نفترض كمثال أن السيارة بدلاً من امتلاكها خزان وقود واحد امتلكت خزانين، فهل سوف تتضرر؟ الإجابة بالتأكيد لا، لأن غرفة الاحتراق الداخلي ستستمر في استخدام كمية البنزين نفسها بغض النظر عمّا تبقى في الخزان أو الخزانين معاً.
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