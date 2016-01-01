

فورد ford تعلن خصومات جديدة على أسعار سياراتها 2020 فورد ford تعلن خصومات جديدة على أسعار سياراتها 2020

أعلنت شركة فورد عن تخفيض جديد علي اسعار موديلاتها في مصر موديل 2020 وفي ضوء ذلك انخفض سعر موديلات فورد ايكو سبورت لأول فئة من 299.900 الي 269.900 ألف جنيه بخصم 30 ألف جنيه والفئة الثانية من 319.900 ألف إلي 289.900 ألف جنيه والفئة الثالثة من 349.900 ألف الي 319.900 ألف جنيه والفئة الرابعة ford ecospor من 389.900 الي 359.900 ألف جنيه.



أما فورد كوجا فقد انخفض سعرها لأول فئة من 499.500 إلي 459.500 ألف جنيه بخصم 40 ألف جنيه والفئة الثانية انخفضت من 549.500 الي 509.500 ألف والفئة الثالثة من 599.500 الي 559.500 ألف جنيه والفئة الرابعة ford kuga انخفضت من 649.500 إلي 609.500 ألف جنيه.



أما فورد فيوجن فقد انخفض سعرها من جديد إلى 424.900 ألف إلي 474.900 ألف لأول فئة وانخفض إلى 474.900 ألف بدلًا من 524.900 ألف لثاني فئة و524.900 ألف بدلًا من 574.900 ألف للفئة الثالثة بينما انخفض سعر الفئة الرابعة ford fusion من 599.900 إلي 549.900 ألف جنيه.

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أما فورد فيستا فانخفض سعرها لأول فئة من 234.900 إلي 229.900 ألف جنيه بخصم 5000 جنيه للنسخة 3 باب بينما أول فئة 5 باب فانخفضت من 274.900 إلي 239.900 ألف وانخفض سعر الفئة التالية من 299.900 الي 259.900 ألف والفئة التالية من 324.900 إلي 279.900 ألف والفئة الأخيرة ford fiesta بخمسة أبواب انخفضت من 374.900 الي 329.900 ألف جنيه.