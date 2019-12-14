الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

صورة الخبر: الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء
الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الدولار فى 11 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك "كريدى أجريكول" 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك "الأهلى المصرى، الشركة المصرفية، مصر ايران للتنمية، الأهلى اليونانى بمصر" 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

وسجل فى بنوك "عودة، المصرف المتحد، العربى الأفريقى الدولى" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك التجارى الدولى 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.
وقدم بنك البركة أعلى سعر شراء الدولار الأمريكي مسجلا 16.06 جنيه للشراء.

وقدم البنك التجارى الدولي (CIB) أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي مسجلا 15.93 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11240

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager