إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 7 تريليونات روبية

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إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 7 تريليونات روبية

قال مكتب التمويل وإدارة المخاطر في وزارة المالية إن إندونيسيا جمعت 7 تريليونات روبية (512.26 مليون دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية، وهو مبلغ يضاهي الهدف الاسترشادي.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في الصكوك في عطاء اليوم 59.14 تريليون روبية.

وتهدف إندونيسيا إلى جمع 165.5 تريليون روبية من سندات في الربع الأول بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الحالي عبر عطاءات دورية أسبوعية، وفقا للموقع الإلكتروني للحكومة.

وتتوقع إندونيسيا أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو نسبته 5.3% العام الحالي. وفي حال تحقق ذلك، فسيكون اقتصاد إندونيسيا حقق أسرع وتيرة نمو منذ عام 2013.

وقال جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، أمس الإثنين، في مؤتمر للطاقة بأبوظبي، إن الإصلاح الهيكلي هو الهدف الرئيسي لحكومته بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين النمو الاقتصادي.

المصدر: العين

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