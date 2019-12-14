قال مكتب التمويل وإدارة المخاطر في وزارة المالية إن إندونيسيا جمعت 7 تريليونات روبية (512.26 مليون دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية، وهو مبلغ يضاهي الهدف الاسترشادي.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في الصكوك في عطاء اليوم 59.14 تريليون روبية.
وتهدف إندونيسيا إلى جمع 165.5 تريليون روبية من سندات في الربع الأول بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الحالي عبر عطاءات دورية أسبوعية، وفقا للموقع الإلكتروني للحكومة.
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التعليقات على إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 7 تريليونات روبية
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