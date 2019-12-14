الفاصوليا تتراجع 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

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الفاصوليا تتراجع 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة،اليوم الثلاثاء، 14 يناير 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا، الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه، الفاصوليا بين 8 و10 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

وتراوح الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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