كشفت علامة fossil العريقة فى مجال صناعة الساعات عن عرض جديد على إحدى ساعاتها الذكية الجديدة، والتى تحمل إسم GEN 4 SMARTWATCH عبر موقعها الرسميى، حيث يمكنك الحصول عليها مقابل 150 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 2400 جنيهًا مصريًا فقط.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خفضت fossil سعر ساعتها GEN 4 SMARTWATCH من 275 دولار إلى 150 دولار فقط، على الإصدار الجلدى والمعدنى منها بكل الألوان، بأشكالها المختلفة.
كانت Fossil قد كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة، التى تحمل اسم Gen 4 العام الماضى، والتى تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.28 بوصة من نوع OLED.
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التعليقات على عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
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