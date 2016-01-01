

عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط

كشفت علامة fossil العريقة فى مجال صناعة الساعات عن عرض جديد على إحدى ساعاتها الذكية الجديدة، والتى تحمل إسم GEN 4 SMARTWATCH عبر موقعها الرسميى، حيث يمكنك الحصول عليها مقابل 150 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 2400 جنيهًا مصريًا فقط.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خفضت fossil سعر ساعتها GEN 4 SMARTWATCH من 275 دولار إلى 150 دولار فقط، على الإصدار الجلدى والمعدنى منها بكل الألوان، بأشكالها المختلفة.



كانت Fossil قد كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة، التى تحمل اسم Gen 4 العام الماضى، والتى تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.28 بوصة من نوع OLED.

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تعمل Gen 4 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 2100، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 512 lيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.وتدعم الساعة الجديدة ميزة متابعة نشاطك جسدك، كما توقر الإتصال بتقنيات البلوتوث، و NFC، والملاحة GPS، كما أنها مقاومة للماء والضغط الجوى.وتعمل الساعة الجديد على نظامى أندرويد و IOS، وأتاحت الشركة بيعها أونلاين فى أوروبا والشرق الأوسط و أمريكا مقابل سعر 275 دولار أمريكى.