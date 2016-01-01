

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم



خرج أحمد حسن الموسى، شقيق الشاب السوري محمد حسن الموسى، عن صمته؛ ليفجر مفاجآت حول القضية، بعدما لقي شقيقه مصرعه قبل أيام، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم، الذي قال إن الشاب جاء ملثمًا ومتسللًا إلى الفيلا من أجل السرقة.



وقال شقيق محمد حسن الموسى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الشخص الذي ظهر في الفيديوهات التي التُقطت بواسطة كاميرات المراقبة، ليس شقيقه، مشيرًا إلى أن شقيقه اختفى في نفس اليوم الذي نشر فيه زوج نانسي عجرم الفيديوهات المزيفة- بحسب وصفه-.



وأضاف أحمد الموسى، في تصريحه، أن شقيقه اختفى في نفس يوم الحادث (4 يناير)، حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت لبنان، لافتًا إلى أن شقيقه ذهب للمطالبة بحقه، وليس السرقة، وأنه كان يعمل مع شخص يتواصل بشكل مباشر مع فادي الهاشم.

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وبسؤاله عن وجود صور لشقيقه تثبت عمله مع نانسي عجرم أو زوجها، أجاب أحمد الموسى بأن شقيقه لم يمتلك موبايل؛ نظرًا لحالته المادية الصعبة، مؤكدًا أنه بعد جريمة القتل، قام شخص آخر بتمثيل الجريمة أمام كاميرات المراقبة بملابس شقيقه.ونفى أحمد الموسى، ما تردد حول تواصل نانسي عجرم معهم، من أجل رعاية أطفال شقيقه بعد مقتله، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولفت إلى أن هناك أشخاصا من جهة الفنانة اللبنانية، تفاوضوا مع المحامي الخاص بنا، بالمال؛ من أجل التنازل عن القضية.من جهة أخرى، أجرت صحيفة الرأي الكويتية، حوارًا صحفيًا، مع جابي جرمانوس، محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (فادي الهاشم)، فيما يخص قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلتهما بالعاصمة بيروت، والأسئلة الأخيرة التي طرحت في هذا الشأن.وأجاب «جرمانوس» في حواره، عن سبب إطلاق 18 طلقة صوب الشاب السوري، قائلًا إن زوج نانسي عجرم (فادي الهاشم) ليس خبيرًا عسكريًا، مبررًا ذلك بأن موكله تعرّض لحالة عصبية بسبب الموقف، وأي شخص مكانه سيفعل ذلك حتى لو كان معه 100 طلقة.وأشار محامي زوج نانسي عجرم، إلى أن المسدس المستخدم في الواقعة من نوع «Glock»، نافيًا أن يكون هناك أكثر من شخص أطلق الرصاص على الشاب السوري.وقال إن فادي الهاشم هو وحده من أطلق الرصاص، ونظرًا لقرب المسافة بينه وبين الشاب القتيل فالرصاص اخترق جسده، وظهر وكأن شخصا آخر أطلق الرصاص من جهة أخرى.وحول إصابة نانسي عجرم المزعومة بسبب الشظايا، قال المحامي إن الفنانة أدلت بأقوالها في التحقيقات والطبيب الشرعي كشف على الإصابة، وحول ما يتردد بأن هذه الطلقات لا تصدر شظايا، أجاب المحامي بأن هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق، ولا يمكن الكشف عنه خلال الوقت الحالي.من جهة أخرى، أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.