كثير من الأشخاص يصابون بانتفاخ البطن فيظن بعضهم أنه أمر طبيعي خاصة بعد تناول وجبة دسمة، إلا أن الأمر يعد خطيرا جدًا، إذ يكشف عن الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.
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كشف موقع " health line " عن أسباب خطيرة لانتفاخ البطن من أهمها وأخطرها سرطان الأمعاء.
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التعليقات على فيديوجراف| لا تتهاون بـ أسباب الانتفاخ .. قد يكون السرطان
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