فيديوجراف| لا تتهاون بـ أسباب الانتفاخ .. قد يكون السرطان

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اسباب الانتفاخ

كثير من الأشخاص يصابون بانتفاخ البطن فيظن بعضهم أنه أمر طبيعي خاصة بعد تناول وجبة دسمة، إلا أن الأمر يعد خطيرا جدًا، إذ يكشف عن الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

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كشف موقع " health line " عن أسباب خطيرة لانتفاخ البطن من أهمها وأخطرها سرطان الأمعاء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

المصدر: موقع " health line "

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