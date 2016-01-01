بسبب 11 سبتمبر.. محكمة أمريكية تغرم النظام الإيراني 2 مليون دولار



هجمات 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر



قضت محكمة أمريكية، على النظام الإيراني، بدفع تعويضات، بمبلغ مليوني دولار، إلى عدد من أهالي ضحايا 11 سبتمبر، بسبب الضرر الذي وقع عليهم جراء هذا الهجوم.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الضرر المعنوي الذي تعرضت له العائلات الأمريكية جراء فقدان عائلاتهم في الهجمات، يمنحهم الحق في احتساب الفائدة 4.96% سنويا على النظام الإيراني.



وسمح القاضي للمتضررين الذين لم يتقدموا حتى الآن بدعاوى للحصول على تعويضات اقتصادية، بتقديم طلبات مستقبلًا، تأسيسًا على ذات المبادئ القانونية الصادر بموجبها الحكم.

قد يعجبك أيضا...

وكانت نفس المحكمة، ألزمت النظام الإيراني والحرس الثوري بدفع 6 مليارات دولار، كتعويض لـ1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.وأدانت تقارير صحفية، المرشد الأعلى علي خامنئي كمتهم ثان، وحزب الله كمتهم ثالث في أحدث 11 من سبتمبر عام 2001 إلى جانب المتهم الأول أسامة بن لادن.