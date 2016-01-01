قضت محكمة أمريكية، على النظام الإيراني، بدفع تعويضات، بمبلغ مليوني دولار، إلى عدد من أهالي ضحايا 11 سبتمبر، بسبب الضرر الذي وقع عليهم جراء هذا الهجوم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الضرر المعنوي الذي تعرضت له العائلات الأمريكية جراء فقدان عائلاتهم في الهجمات، يمنحهم الحق في احتساب الفائدة 4.96% سنويا على النظام الإيراني.
وسمح القاضي للمتضررين الذين لم يتقدموا حتى الآن بدعاوى للحصول على تعويضات اقتصادية، بتقديم طلبات مستقبلًا، تأسيسًا على ذات المبادئ القانونية الصادر بموجبها الحكم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسبب 11 سبتمبر.. محكمة أمريكية تغرم النظام الإيراني 2 مليون دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق