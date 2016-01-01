أحمد مرتضى منصور: محادثة سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي مزيفة



سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي



أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تزييف المحادثة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وحمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة؛ بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وغرد أحمد مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : تحدثت من قبل عن ظاهرة المواقع والحسابات الوهمية وحسابات الأطفال ومدى خطورتها....القضية ليست الزمالك والأهلي القضية أكبر بكثير قضية أمن وسلامة مجتمع....انتبهوا من تجار الإنترنت (بالتأكيد محادثة ملفقة).



وكان النادي الأهلي قد حرر محضرا ضد مزيف المحادثة بين حمادة صدقي وسيد عبدالحفيظ، وتقديم بلاغات للجهات الشرطية المتمثلة في الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للكشف عن هوية الأشخاص الذي يديرون الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي.

