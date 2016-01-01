أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على أن يتم ضم مدير ادارة الاحصاء بالمديرية او من ينوب عنه وكذا رئيس قسم الاحصاء بالادارة لتشكيل غرف العمليات الخاصة بإمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لشهر يناير 2020 .
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل تطبيق إلكتروني جديد ليقوم خلاله مديري المدارس الثانوي العام والخاص ، بتسجيل تقرير عن الموقف العام عن سير الامتحانات بكل لجنة ، وموقف غياب الطلاب ، وموقف المشكلات التي واجهت طلاب 2 ثانوي في الاختبارات الالكترونية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من تسجيل هذه النقاط يوميا في كل فترة امتحانية ، على أن يتم الانتهاء من التسجيل وطباعة التقرير وبشكل فوري في غضون ساعة بحد اقصى من موعد انتهاء الامتحان .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعليمات جديدة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق