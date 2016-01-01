علاج من المطبخ .. بهارات رخيصة الثمن تعالج الإكزيما



الإكزيما الإكزيما



الكركم المعروف باسم كركم لونغا، هونوع من التوابل الصفراء الأم في الهند وعشبة شعبية في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا.



ووفقًا لموقع healthline، يحتوي على الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لذلك، تم استخدامه تاريخيا لعلاج مجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الأكزيما المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، وهي واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تصيب 2-10٪ من البالغين و 15-30٪ من الأطفال.



وتشمل العلاجات الشائعة مرطبات خاصة وكريمات موضعية مضادة للالتهابات أثناء عمليات التفريغ لتقليل الحكة واستعادة حاجز رطوبة البشرة.

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في دراسة أجريت على 150 شخصًا مصابون بالإكزيمة، أدى استخدام كريم يحتوي على الكركم لمدة 4 أسابيع إلى انخفاض بنسبة 30٪ و 32٪ تقشر الجلد وحكة على التوالي.