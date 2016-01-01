علاج من المطبخ .. بهارات رخيصة الثمن تعالج الإكزيما

آخر الأخبارالصحة والجمال › علاج من المطبخ .. بهارات رخيصة الثمن تعالج الإكزيما

صورة الخبر: الإكزيما
الإكزيما


الكركم المعروف باسم كركم لونغا، هونوع من التوابل الصفراء الأم في الهند وعشبة شعبية في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا.

ووفقًا لموقع healthline، يحتوي على الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لذلك، تم استخدامه تاريخيا لعلاج مجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الأكزيما المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، وهي واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تصيب 2-10٪ من البالغين و 15-30٪ من الأطفال.

وتشمل العلاجات الشائعة مرطبات خاصة وكريمات موضعية مضادة للالتهابات أثناء عمليات التفريغ لتقليل الحكة واستعادة حاجز رطوبة البشرة.

في دراسة أجريت على 150 شخصًا مصابون بالإكزيمة، أدى استخدام كريم يحتوي على الكركم لمدة 4 أسابيع إلى انخفاض بنسبة 30٪ و 32٪ تقشر الجلد وحكة على التوالي.

المصدر: موقع healthline

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علاج من المطبخ .. بهارات رخيصة الثمن تعالج الإكزيما

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93920

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager