الكركم المعروف باسم كركم لونغا، هونوع من التوابل الصفراء الأم في الهند وعشبة شعبية في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا.
ووفقًا لموقع healthline، يحتوي على الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لذلك، تم استخدامه تاريخيا لعلاج مجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الأكزيما المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، وهي واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تصيب 2-10٪ من البالغين و 15-30٪ من الأطفال.
وتشمل العلاجات الشائعة مرطبات خاصة وكريمات موضعية مضادة للالتهابات أثناء عمليات التفريغ لتقليل الحكة واستعادة حاجز رطوبة البشرة.
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التعليقات على علاج من المطبخ .. بهارات رخيصة الثمن تعالج الإكزيما
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