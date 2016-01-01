استشاري علاقات أسرية تنصح بالبحث عن الحب سريعا بعد الانفصال

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الانفصال


قالت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إن افتقاد الحب أو الشخص المُحب يؤدي إلى الضعف والهشاشة وتصبح هذه الفترة قابلة لجذب المشاكل النفسية والعاطفية.

وأضافت رشا الجندي، أن الإنسان يحتاج في فترة تخطي آثار العلاقة العاطفية إلى الإيمان بالواقع والتقوية النفسية لتجاوز هذه المرحلة، ويجب إعطاء النفس فترة للراحة وتجاوز الزعل والتأثر.

ونصحت استشاري الصحة النفسية، بضرورة السماح للنفس بالوقوع في الحب مرة أخرى لأنه لا يضيع الحب القديم إلا حب جديد بعد تخطي فترة الزعل والحزن، فإعطاء الزعل قدره أمر ضروري.

وأردفت أن الحب الحقيقي يترك آثر نفسي ويجب تجاوزه عن طريق الجلوس بجانب أشخاص يساعدونا على تجاوز هذه الفترة، مضيفة أن الإنسان لا يحتاج إرشاد نفسي في هذه الفترة إلا إذا لم يجد من يتفهمه.

المصدر: elbalad

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