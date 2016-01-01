خبير تغذية يحذر من الكيتو دايت: يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول..فيديو

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صورة الخبر: الكيتو دايت
الكيتو دايت


وأشار هاني أبو النجا، أثناء مداخلته على قناة العربية، إلى أن حمية الكيتو متواجدة منذ فترة كبيرة، وأنها حمية ملتزم وجودها فى العديد من الأنظمة الغذائية معترف بها منذ أكثر من 50 سنة.

وأوضح هاني أبو النجا، أن حمية الكيتو تعتمد على نقص نسبة النشويات والسكريات فى الوجبات إلى درجة الصفر، ليقوم الجسم بعد ذلك بالانتفاع من كمية الدهون المقدمة له من خلال حمية الكيتو، مشيرا إلى ضرورة تهيئة هرمونات الجسم قبل الحمية، حتى تتقبل تواجد حمية الكيتو وكميه الدهون المتواجدة بها.

وقال هاني أبو النجا، إن حمية الكيتو تؤدي في بعض الاحيان الى ارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، بالإضافة إلى ارتفاع وزيادة الدهون على الكبد ، والتي تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل الصحية.

ولفت هاني أبو النجا، إلى وجود بعض الإجراءات الطبية، التى يجب الالتزام بها قبل بدء حمية الكيتو، ومنها تحليل صورة دم كامله وانزيمات الكبد والكلى، بالإضافة إلى الكشف على الغدة الدرقية.

وأكد هانى أبو النجا، على ضرورة درس كمية الدهون المتناولة، وايضا دراسة كيفية الخروج من دايت الكيتو، موضحا الى ان حمية الكيتو تستمر لمدة 6 أشهر فقط.

المصدر: قناة العربية

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