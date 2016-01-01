وأشار هاني أبو النجا، أثناء مداخلته على قناة العربية، إلى أن حمية الكيتو متواجدة منذ فترة كبيرة، وأنها حمية ملتزم وجودها فى العديد من الأنظمة الغذائية معترف بها منذ أكثر من 50 سنة.
وأوضح هاني أبو النجا، أن حمية الكيتو تعتمد على نقص نسبة النشويات والسكريات فى الوجبات إلى درجة الصفر، ليقوم الجسم بعد ذلك بالانتفاع من كمية الدهون المقدمة له من خلال حمية الكيتو، مشيرا إلى ضرورة تهيئة هرمونات الجسم قبل الحمية، حتى تتقبل تواجد حمية الكيتو وكميه الدهون المتواجدة بها.
وقال هاني أبو النجا، إن حمية الكيتو تؤدي في بعض الاحيان الى ارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، بالإضافة إلى ارتفاع وزيادة الدهون على الكبد ، والتي تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل الصحية.
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التعليقات على خبير تغذية يحذر من الكيتو دايت: يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول..فيديو
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