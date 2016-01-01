طريقة عمل طاجن البامية .. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الاثنين، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن البامية. وجاءت مقادير طاجن البامية كالتالى.. 400 جرام بامية ربع كيلو لحمة مفروم كزبرة خضراء قرن فلفل حامى ثوم وبصل مفرومين 2 كوب عصير طماطم كوب شوربة ملح لايت صود سولت سكر شوجاليس فلفل أسود زيت وسمنة

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