طريقة عمل طاجن البامية .. فيديو

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طاجن البامية


قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الاثنين، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن البامية.

وجاءت مقادير طاجن البامية كالتالى..

400 جرام بامية
ربع كيلو لحمة مفروم
كزبرة خضراء
قرن فلفل حامى
ثوم وبصل مفرومين
2 كوب عصير طماطم
كوب شوربة
ملح لايت صود سولت
سكر شوجاليس
فلفل أسود
زيت وسمنة

ولمعرفة الطريقة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..

المصدر: elbalad

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